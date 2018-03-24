В ГД заявили о необходимости принятия мер, чтобы остановить обвинения в адрес РФ

В Госдуме рассказали, что необходимо для того, чтобы обвинения, подобные тем, что бросает британский премьер Тереза Мэй в адрес России, прекратились. По мнению депутата Адальби Шхагошева, нужно выработать правила, призывающие к ответу за заявления, сделанные без доказательств.

— Пока мы не выработаем на международном уровне правила, которые бы заставляли отвечать за бездоказательные заявления лидеров больших стран и государств, то мы будем сотрясаться всё время от подобных заявлений, — сказал он РИА "Новости". — Я имею в виду, конечно, заявления Мэй и ряда других деятелей.