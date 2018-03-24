Словения призвала Лондон провести расследование дела Скрипаля вместе с Россией

По убеждению Любляны, виновные в произошедшем должны быть привлечены к ответственности.

Словения призывает провести при участии России тщательное расследование отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявили в пресс-службе МИД республики.

— В интересах международного сообщества провести тщательное расследование нападения в Солсбери, при проведении которого будут конструктивно сотрудничать все стороны, в том числе РФ. Виновные должны быть привлечены к ответственности, — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что решительно осуждают любое применение химоружия. Как отмечается, Любляна находится в тесном взаимодействии с партнёрами по ЕС по данному вопросу и внимательно следит за развитием событием.