Все школы Курганской области проверят после стрельбы в Шадринске

Все образовательные учреждения Курганской области проверят после стрельбы из пневматического пистолета в одной из школ Шадринска. Такое поручение дала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, которая приезжала в регион для выяснения обстоятельств случившегося.

— Встречалась с детьми из класса, где произошла стрельба, с родителями потерпевших детей и родителями девочек, в отношении которых ведётся расследование. Провели проверку в школе Шадринска, встречу с губернатором и межведомственное совещание со всеми ведомствами. Дети тихие, как будто ничего не случилось, а вот родители в слезах... На совещании поручено проверить все образовательные учреждения, — написала Анна Кузнецова в "Фейсбуке".

По её словам, ситуацию могло усугубить то, что после подобных ЧП в других регионах в школе не обратили внимание на накалённую ситуацию в классе. Омбудсмен пообещала пересмотреть подходы в оценке эффективности работы системы профилактики.