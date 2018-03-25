Посол РФ: После бомбардировок Югославии Запад продолжает учить нас гуманности

— Я уже пятый раз подряд принимаю участие в церемонии в память о погибших в результате агрессии НАТО. И сегодня в очередной раз никто из западных дипломатов не удосужился посетить эту церемонию. То есть они не раскаиваются, более того, они считают, что всё сделали правильно. Получается, что сербы для них как будто и не люди, более того, они продолжают учить нас гуманности, — цитирует Чепурина ТАСС.