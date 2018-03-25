Посол РФ: После бомбардировок Югославии Запад продолжает учить нас гуманности
Флаг Сербии. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
Западные дипломаты проигнорировали траурную церемонию, посвящённую памяти жертв агрессии НАТО в отношении Югославии. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Чепурин.
— Я уже пятый раз подряд принимаю участие в церемонии в память о погибших в результате агрессии НАТО. И сегодня в очередной раз никто из западных дипломатов не удосужился посетить эту церемонию. То есть они не раскаиваются, более того, они считают, что всё сделали правильно. Получается, что сербы для них как будто и не люди, более того, они продолжают учить нас гуманности, — цитирует Чепурина ТАСС.
При этом он связал с годовщиной бомбардировок НАТО недавние обвинения в сербской прессе в адрес России по делу Скрипаля. По мнению дипломата, таким образом людей пытались отвлечь от памятной даты.
24 марта исполнилось ровно 19 лет с момента начала военной операции НАТО в Югославии. Траурная церемония прошла в субботу в сербском городе Алексинац на юге страны. В ней приняли участие тысячи сербов и президент страны Александр Вучич.