В нижней палате считают, что в командовании Военно-морских сил Незалежной ничего не могут рассказать молодёжи, "кроме своей никчёмности и трусости", поэтому придумывают подобные истории.

Киев ищет новые отговорки о причинах потери украинского флота для оправдания бессилия и страха лидеров Майдана во время Крымской весны, а настоящую капитуляцию кораблей ВМС Украины перед крымчанами украинский генералитет хочет выдать за хитроумную и расчётливую операцию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Белика.

По словам депутата, украинские адмиралы очень неубедительно изображают флот сознательной жертвой.

— Со всеми украинскими кораблями договорились за несколько дней по принципу "мы изобразим штурм, а вы сдадитесь". В те дни флот Украины был морально настроен против лидеров Майдана, а все сказки про "собирание остальной армии" — это 10 танков на Херсонщине, которые даже не решились на провокации против ополчения, стоящего в Армянске и Чонгаре, — подчеркнул Белик.

Депутат добавил, что украинскому командованию просто сейчас нужно как-то воспитывать молодёжь, а, "кроме своей никчёмности и трусости", они ничего рассказать не могут, поэтому и " придумывают истории про сознательное самопожертвование флота".

Ранее помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк заявила, что украинский флот "принёс себя в жертву" в 2014 году во время присоединения Крыма к РФ, чтобы Киев смог привести в готовность армию.