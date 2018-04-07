Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля 2018, 17:00

Эта косплеерша готова воплотить ваши фантазии за символический взнос (15 фото)

Рокси Чан не просто переодевается в любимых персонажей аниме и компьютерных игр, но и зарабатывает на этом с помощью краудфандинговой площадки Patreon. Любой желающий может инвестировать в её новый образ. А кем бы вы хотели её видеть?

Луна (Final Fantasy XV)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Сейлор Мун (Sailor Moon)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Рэйми Сугимото (JoJo’s Bizarre Adventure)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Лиза Лиза (JoJo’s Bizarre Adventure)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Сацуки Кирюин (Kill la Kill)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Синди (Final Fantasy XV)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Айрис Гейнсборо (Final Fantasy VII)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Аква (Kingdom Hearts)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

2Б (Nier: Automata)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Энн Такамаки (Persona 5)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Акасия Мока (Rosario + Vampire)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Мотоко Кусанаги (Ghost in the Shell)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Сэйбер (Fate / Stay Night)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Андроид 18 (Dragon Ball FighterZ)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

Андроид 21 (Dragon Ball FighterZ)

Фото: © instagram.com/roxychancos

Фото: © instagram.com/roxychancos

BannerImage
Семен Хафизов
  • Wow
  • Игры
  • Аниме
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar