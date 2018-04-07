Эта косплеерша готова воплотить ваши фантазии за символический взнос (15 фото)
Рокси Чан не просто переодевается в любимых персонажей аниме и компьютерных игр, но и зарабатывает на этом с помощью краудфандинговой площадки Patreon. Любой желающий может инвестировать в её новый образ. А кем бы вы хотели её видеть?
Луна (Final Fantasy XV)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Сейлор Мун (Sailor Moon)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Рэйми Сугимото (JoJo’s Bizarre Adventure)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Лиза Лиза (JoJo’s Bizarre Adventure)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Сацуки Кирюин (Kill la Kill)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Синди (Final Fantasy XV)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Айрис Гейнсборо (Final Fantasy VII)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Аква (Kingdom Hearts)
Фото: © instagram.com/roxychancos
2Б (Nier: Automata)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Энн Такамаки (Persona 5)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Акасия Мока (Rosario + Vampire)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Мотоко Кусанаги (Ghost in the Shell)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Сэйбер (Fate / Stay Night)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Андроид 18 (Dragon Ball FighterZ)
Фото: © instagram.com/roxychancos
Андроид 21 (Dragon Ball FighterZ)
Фото: © instagram.com/roxychancos