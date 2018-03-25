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Регион
Опубликовано 25 марта 2018, 18:23

Зюганов назвал трудной и одновременно важной работу журналистов

Геннадий Зюганов.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Политик предложил средствам массовой информации вместе защищать детей войны и малоимущих россиян.

Руководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал представителей СМИ к проведению совместной с депутатами работы по развитию России. Он также назвал профессию журналиста важной и одновременно трудной, сообщает РИА "Новости".

— Это очень трудная, сложная и крайне важная профессия. Я сам был политобозревателем и знаю, что это такое. Давайте вместе выравнивать курс, думать о стране и о народе. Тогда всем будет лучше, — подчеркнул он.

По мнению Зюганова, журналисты с депутатами вместе должны "развивать социально-осмысленную политику". В частности, он предлагает заняться защитой детей войны, малоимущих россиян, помощью врачам, учителям, учёным и так далее.

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Катерина Александрова
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