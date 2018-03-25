Зюганов назвал трудной и одновременно важной работу журналистов

Руководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал представителей СМИ к проведению совместной с депутатами работы по развитию России. Он также назвал профессию журналиста важной и одновременно трудной, сообщает РИА "Новости".

— Это очень трудная, сложная и крайне важная профессия. Я сам был политобозревателем и знаю, что это такое. Давайте вместе выравнивать курс, думать о стране и о народе. Тогда всем будет лучше, — подчеркнул он.