В Шотландии автомобиль протаранил группу детей, пятеро пострадали

Состояние 14-летней девочки, которая получила наиболее значительные ранения, квалифицируется как тяжёлое.

В шотландском городе Глазго автомобиль умышленно протаранил группу детей, пятеро пострадали. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

В результате происшествия 14-летняя девочка получила серьёзные ранения и находится в больнице, её состояние квалифицируется как тяжёлое. Остальные четверо в возрасте 12–14 лет пострадали незначительно.