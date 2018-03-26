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Регион
Опубликовано 26 марта 2018, 00:20

В Шотландии автомобиль протаранил группу детей, пятеро пострадали

Фото: &copy; flickr/Martin Addison

Фото: © flickr/Martin Addison

Состояние 14-летней девочки, которая получила наиболее значительные ранения, квалифицируется как тяжёлое.

В шотландском городе Глазго автомобиль умышленно протаранил группу детей, пятеро пострадали. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

В результате происшествия 14-летняя девочка получила серьёзные ранения и находится в больнице, её состояние квалифицируется как тяжёлое. Остальные четверо в возрасте 12–14 лет пострадали незначительно.

По данным телеканала, в автомобиле Vauxhall Astra, который был преднамеренно направлен в группу детей, находился пассажир. Правоохранительные органы назвали произошедшее покушением на убийство.

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Алёна Темирчиева
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