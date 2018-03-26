Опалённая вишня. Всё очень плохо

Всякий раз, когда начинается обсуждение какого-то бизнеса, рано или поздно придётся поговорить и о взятках, за которыми приходят из МЧС. Формулировки разнятся, суть всегда одна: "Они говорят, что жизни у нас не будет, пока не сделаем необходимый взнос в пользу золотых касок". Да что говорить, вы сами все эти формулировки знаете.

В какой момент времени произошла метаморфоза пожарного, спасающего и котёнка, и ребёнка, в банального коррупционера, даже не вспомнить. Вроде бы мы уже почти отвыкли от эпохи техногенных катастроф. Хотя, помню, был особенно впечатлён, наблюдая локальный пожар в огромном комплексе, создававшемся так же под эгидой МЧС в Питере. Я там с коляской и с ребёнком гулял, поскольку жил в этом районе. И весьма показательным был пожар в Центре медицины катастроф (он так и назывался и называется). Подумал ещё, что пожар в этом центре, наверное, весьма показателен. Он был локальным, и, когда мы шли обратно по аллее, его уже оперативно ликвидировали. Однако трудно удержать саркастическую улыбку, видя как горит условная пожарная часть, верно?

Для нас, точнее для большинства из нас, торгово-развлекательные центры, в силу, скажем, не слишком благоприятного климата, являются основным средоточием осенне-зимне-весеннего периода. Можно и на лыжах покататься в парке, конечно, и на рыбалку сходить и ещё что-то сделать за пределами этих самых центров. Но, рано или поздно, родители с детьми идут именно туда, чтобы купить одежду, еду, перекусить в ресторанчике, посмотреть фильм или мультфильм, показать ребёнку что-то удивительное, купить игрушку, отвести в батутный центр. Да мало ли для чего, выбор велик. Внутри торгового центра, а за его пределами, учитывая полугодовую зиму на большей части России, не очень велик. То есть торговый центр в Кемерове, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Новгороде или Калининграде так или иначе притягивает огромное число людей.

Разумеется, в том числе и в первую очередь МЧС призвано нашу безопасность обеспечивать. Не только ликвидировать последствия, а предупреждать происшествия как таковые. Не только героически тушить лес в Израиле, хоть и это неплохо, но и следить за тем, чтобы лес не загорелся у нас. И чтобы дом не загорелся, и не взорвался, и не утонул из-за весеннего паводка.

По сути, если бы в МЧС были сосредоточены на профилактической работе, на жёстком контроле всех нормативов и соблюдении всех правил эксплуатации многофункциональных зданий и комплексов, всё остальное время они могли бы тушить пожары в Африке или обогревать пингвинов в Антарктиде. В Кемерове достаточно было бы направлять инспекторов не за взятками, а за жёстким контролем. Направлять не вымогателей и шантажистов, а фанатиков, которые упрутся рогом, но не дадут разрешения на ввод в эксплуатацию здания, которое может вспыхнуть как спичка и системы оповещения и пожаротушения просто не сработают.

Если бы вот именно так и было, возможно, ничего бы и не было. Сейчас пишут, что в "Зимней вишне" система пожаротушения не сработала, сирены не вопили, сотрудники самого центра не организовывали упорядоченную и внятную эвакуацию людей из полыхающего здания.

Пишешь, конечно, всю эту лабуду бюрократическую о необходимости углублений, строгости и контроля, а внутри страшно. Страшно представить, что чувствуют сейчас люди в Кемерове, чудовищно, невозможно. Хотя бы на секунду попробовать на себя переложить ощущение родителя, потерявшего ребёнка, попросту невозможно, в голове что-то щёлкает. На следующей неделе идти с сыном в кино страшно. И через две недели страшно, и через три. Вообще страшно. А вдруг и в этом торгово-развлекательном МЧС решал не задачу предотвращения катастроф, а собственного обогащения. Не знаю, как теперь об этом не думать.