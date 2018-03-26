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Регион
Опубликовано 26 марта 2018, 01:53

Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах скопления людей с детьми

Анна Кузнецова. Фото: &copy; РИА Новости/Саид Царнаев

Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Омбудсмен выразила надежду, что власти Кемеровской области после трагедии в ТЦ сделают необходимые выводы.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах массового скопления людей с детьми. Об этом сообщается на сайте правозащитника.

— Трагедия в Кемерове, где на пожаре в торговом центре погибли посетители, среди которых были дети, в очередной раз показывает, насколько внимательно нужно относиться к вопросам обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, — отмечается в сообщении.

Кузнецова выразила надежду, что власти Кемеровской области после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" сделают необходимые выводы, а также окажут помощь пострадавшим и семьям погибших при пожаре.

— Руководство других торгово-развлекательных центров должно уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а всё ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?! — говорится на портале.

Аппарат уполномоченного выразил соболезнования в связи с трагедией, унёсшей жизни 37 человек, и уточнил, что находится на связи с оперативным штабом и готов оказать всю необходимую помощь.

Напомним, в результате крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 37 человек, пострадал 81 человек. Кроме того, десятки числятся пропавшими без вести.

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Алёна Темирчиева
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