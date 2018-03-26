Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах скопления людей с детьми
Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев
Омбудсмен выразила надежду, что власти Кемеровской области после трагедии в ТЦ сделают необходимые выводы.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах массового скопления людей с детьми. Об этом сообщается на сайте правозащитника.
— Трагедия в Кемерове, где на пожаре в торговом центре погибли посетители, среди которых были дети, в очередной раз показывает, насколько внимательно нужно относиться к вопросам обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, — отмечается в сообщении.
Кузнецова выразила надежду, что власти Кемеровской области после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" сделают необходимые выводы, а также окажут помощь пострадавшим и семьям погибших при пожаре.
— Руководство других торгово-развлекательных центров должно уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а всё ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?! — говорится на портале.
Аппарат уполномоченного выразил соболезнования в связи с трагедией, унёсшей жизни 37 человек, и уточнил, что находится на связи с оперативным штабом и готов оказать всю необходимую помощь.
Напомним, в результате крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 37 человек, пострадал 81 человек. Кроме того, десятки числятся пропавшими без вести.