Каким был кемеровский ад изнутри — глазами тех, кто там был и кто там остался...
25 марта 2018 года навсегда войдёт в историю России как один из самых трагичных дней современной России. В городе шахтёров Кемерове произошёл пожар — загорелся торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня". Это был воскресный день — люди приходили с детьми, чтобы отдохнуть. Очаг возгорания, по предварительной версии, произошёл в батутном зале. Дым мгновенно заполонил весь четвёртый этаж, где находились залы кинотеатра. Именно там спасатели нашли больше всего бездыханных тел. Всего погибло не менее 53 человек — в основном дети... Мы собрали свидетельства очевидцев, которые были в этот момент внутри горящего здания. Для некоторых это стали их последние слова...
"Мы горим! Я всех люблю, прощайте! Я не могу дышать..."
Никому не желаю всё это пройти, страшно, когда родители ищут своих детей, которые просто-напросто пришли посмотреть кино, эти голоса детей в телефоне: "Мам, нам нечем дышать, я задыхаюсь", просто... я не знаю
"Это конец"
В метре никакой видимости, дышать невозможно, все кричат, огромная толпа... Дети маленькие, родители их теряли, это не описать просто! Пожарные тоже не так быстро приехали со скорыми. Люди выбивали окна и прыгали
Мы горим. Возможно, прощайте
Сигналку слышно не было. Выскочив из кинозала, мы увидели плотный чёрный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку и второй кинозал, — их было совсем не видно. Дышать уже было нечем
Я проходил игровую зону где-то за пять минут до пожара. В этот момент аниматоры и гости готовили столики. Там что-то отмечали. Были точно свечи, я помню
"Маловероятно, что будут обнаружены выжившие. Выжить в таких условиях невозможно. Помещения заполнены густым чёрным дымом".