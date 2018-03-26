Каким был кемеровский ад изнутри — глазами тех, кто там был и кто там остался...

25 марта 2018 года навсегда войдёт в историю России как один из самых трагичных дней современной России. В городе шахтёров Кемерове произошёл пожар — загорелся торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня". Это был воскресный день — люди приходили с детьми, чтобы отдохнуть. Очаг возгорания, по предварительной версии, произошёл в батутном зале. Дым мгновенно заполонил весь четвёртый этаж, где находились залы кинотеатра. Именно там спасатели нашли больше всего бездыханных тел. Всего погибло не менее 53 человек — в основном дети... Мы собрали свидетельства очевидцев, которые были в этот момент внутри горящего здания. Для некоторых это стали их последние слова...