В GTA V появился советский автомобиль
Разработчики одной из самых популярных игр выпустили обновление для многопользовательского режима.
Скриншот © L!FE
Студия Rockstar выпустила обновление для GTA V. Оно получило название Southern San Andreas Super Sport Series и доступно для многопользовательского режима.
Теперь в игре есть советский и российской автомобиль ВАЗ-2106. Правда, Rockstar почему-то решила дать ему название Cheburek.
Машину можно видоизменить, добавив ей картонные бампера, спойлеры и пороги. Помимо "Чебурека" в обновлении появились автомобили с такими названиями, как Caracara, Dominator 3, Ellie, Entity 2, Fagaloa, Flash GT, GB200, Hotring, Issi 3, Jester 3, Michelli, Sea Sparrow, Taipan, Tezeract и Tyrant.