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Опубликовано 26 марта 2018, 08:38

В GTA V появился советский автомобиль

Разработчики одной из самых популярных игр выпустили обновление для многопользовательского режима.

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Студия Rockstar выпустила обновление для GTA V. Оно получило название Southern San Andreas Super Sport Series и доступно для многопользовательского режима.

Теперь в игре есть советский и российской автомобиль ВАЗ-2106. Правда, Rockstar почему-то решила дать ему название Cheburek.

Машину можно видоизменить, добавив ей картонные бампера, спойлеры и пороги. Помимо "Чебурека" в обновлении появились автомобили с такими названиями, как Caracara, Dominator 3, Ellie, Entity 2, Fagaloa, Flash GT, GB200, Hotring, Issi 3, Jester 3, Michelli, Sea Sparrow, Taipan, Tezeract и Tyrant.

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Сергей Сурепин
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