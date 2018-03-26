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Регион
Опубликовано 26 марта 2018, 08:07

В России впервые раздали спортивные разряды киберспортсменам

Скриншот видео&nbsp;Курсктв. ру

Скриншот видео Курсктв. ру

Соответствующие звания получили учащиеся курских школ. Именно здесь прошли соревнования по виртуальному спорту.

После признания киберспорта в РФ официальным видом спорта прошло полтора года. Молодые киберспортсмены получили возможность получить спортивные разряды. Для этого необходимо участвовать в киберспортивных турнирах.

Впервые спортивные разряды получили учащиеся курских школ. В Курске состоялся Открытый чемпионат города по компьютерному спорту среди школьников в дисциплине Hearthstone: Heroes of Warcraft. Школьники получили второй и третий разряды.

Это были первые официальные соревнования в России, по результатам которых присвоили спортивные разряды по виду спорта "компьютерный спорт". Самая главная награда — звание "мастера спорта международного класса" (МСМК).

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Сергей Сурепин
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