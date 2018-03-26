В России впервые раздали спортивные разряды киберспортсменам

Соответствующие звания получили учащиеся курских школ. Именно здесь прошли соревнования по виртуальному спорту.

После признания киберспорта в РФ официальным видом спорта прошло полтора года. Молодые киберспортсмены получили возможность получить спортивные разряды. Для этого необходимо участвовать в киберспортивных турнирах.

Впервые спортивные разряды получили учащиеся курских школ. В Курске состоялся Открытый чемпионат города по компьютерному спорту среди школьников в дисциплине Hearthstone: Heroes of Warcraft. Школьники получили второй и третий разряды.