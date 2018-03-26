Эксперты назвали проблемы из видеоигр, которые встречаются в реальной жизни

Рейтинг возглавили трудности с доступным жилищем из популярной игры Final Fantasy. По словам экспертов, фанаты Final Fantasy могут приобрести землю и построить на ней дом, однако со временем желающих стать владельцами недвижимостью оказалось больше, чем было задумано, и разработчики игры ввели лимит на количество домов, которые можно приобрести.

Второе и третье место занимают сексизм и расизм в видеоигре Rust. В симуляторе выживания есть много азиатов и африканцев с ярко выраженными особенностями организма. Это возмутило геймеров, которым по сюжету пришлось убивать таких персонажей. После этого разработчики придумали гендерное различие, но обновление раскритиковали борцы с сексизмом.