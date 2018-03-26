Женщина научила своего мужа-геймера бороться со вспышками ярости

По словам геймера, его супруга — психотерапевт. Он часто жаловался на проигрыши в Overwatch. В итоге женщина заставила геймера заполнять специальную таблицу.

В ней видно, что после поражения мужчина ощущает целый спектр отрицательных эмоций. В этом случае ему необходимо концентрироваться на положительных мыслях: "Я стану лучше", "Я могу научиться на своих ошибках", "Это просто игра".