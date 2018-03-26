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Регион
Опубликовано 26 марта 2018, 09:11

Женщина научила своего мужа-геймера бороться со вспышками ярости

Пользователь Reddit под псевдонимом SirBenny рассказал историю о том, как он поборол вспышки гнева во время игры в Overwatch.

Фото &copy; Flickr/bass_nroll

Фото © Flickr/bass_nroll

По словам геймера, его супруга — психотерапевт. Он часто жаловался на проигрыши в Overwatch. В итоге женщина заставила геймера заполнять специальную таблицу.

В ней видно, что после поражения мужчина ощущает целый спектр отрицательных эмоций. В этом случае ему необходимо концентрироваться на положительных мыслях: "Я стану лучше", "Я могу научиться на своих ошибках", "Это просто игра".

Пользователям форума понравилась история мужчины. Комментаторы отметили интересную методику, а также попросили пустой бланк таблицы, чтобы также самостоятельно проанализировать причины своей агрессии во время прохождения игр.

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Сергей Сурепин
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