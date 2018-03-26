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Регион
Опубликовано 26 марта 2018, 09:41

Microsoft хочет покорить два миллиарда геймеров с помощью облачных технологий

Американская корпорация создала подразделение, которое занимается разработкой облачного сервиса для видеоигр.

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

В Microsoft считают, что компания сможет завоевать каждого геймера благодаря новинке. Всего же их — два миллиарда человек по всему миру.

Сейчас Microsoft активно работает над созданием технологий игр в облаке. Это достаточно перспективное направление, которое использует облачные серверы для высокопроизводительных игровых вычислений. Благодаря этой разработке геймеры смогут запускать игры с мощным искусственным интеллектом, продвинутой физикой и реалистичной графикой даже без наличия мощного компьютера.

Производители игр и поставщики облачных сервисов, в свою очередь, получат большую аудиторию подписчиков. Это обеспечит устойчивое поступление дохода.

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Сергей Сурепин
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