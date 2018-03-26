Microsoft хочет покорить два миллиарда геймеров с помощью облачных технологий
Американская корпорация создала подразделение, которое занимается разработкой облачного сервиса для видеоигр.
Фото © Pixabay
В Microsoft считают, что компания сможет завоевать каждого геймера благодаря новинке. Всего же их — два миллиарда человек по всему миру.
Сейчас Microsoft активно работает над созданием технологий игр в облаке. Это достаточно перспективное направление, которое использует облачные серверы для высокопроизводительных игровых вычислений. Благодаря этой разработке геймеры смогут запускать игры с мощным искусственным интеллектом, продвинутой физикой и реалистичной графикой даже без наличия мощного компьютера.
Производители игр и поставщики облачных сервисов, в свою очередь, получат большую аудиторию подписчиков. Это обеспечит устойчивое поступление дохода.