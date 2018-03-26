Геймер из Смоленска спустил на игры 20 тысяч рублей и заявил о краже
Фото © Flickr/Rodrigo Hadazuma
В Смоленске местный житель оказался настолько неравнодушен к онлайн-играм, что умудрился потратить двадцать тысяч рублей.
При этом геймер не признался об этом родственникам. Для того чтобы отвести подозрения от себя, он заявил в полицию. Молодой человек рассказал, что его ограбили злоумышленники.
В отделение полиции поступило заявление от 25-летнего жителя. Он сообщил о том, что его обокрали злоумышленники. Парень рассказал, что 20 тысяч рублей пропало таинственным образом с его банковской карты.
Полиция начала расследование. Оказалось, что молодой человек самостоятельно перевёл деньги на электронный виртуальный кошелёк. Позже он потратил сбережения на оплату онлайн-игр. Геймер не стал рассказывать об этом, так как боялся скандала от матери. Теперь возбуждено уголовное дело за ложные показания.