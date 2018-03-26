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Опубликовано 26 марта 2018, 07:06

Авторы Far Cry 5 добавили в игру миссию про кассету с компроматом на Трампа

В соответствующем задании можно найти отсылки к неподтверждённой приватной видеозаписи с визитом президента США в Москву.

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

В Far Cry 5 обнаружили миссию под названием Patriot Acts. В ней главного героя просят украсть видеокассету, порочащую некоего "большого человека".

Специальный агент, который выдал задание, заявил, что если ролик попадёт в открытый доступ, то выставит нанимателя в плохом свете. Владелец записи — один из членов банды Иосифа Сида, главного злодея игры и предводителя культа "Врата Эдема".

В качестве кодовых слов во время этого задания специальный агент использует фразы, отсылающие к возможной видеокассете с компроматом на Трампа. Среди них: "Внимание, товарищ, кровать намочили. Повторяю — кровать намочили" и "Помни, как бы смешно это всё ни выглядело, давай без мокрухи. Мы только наблюдаем. Ничего не делай без указаний".

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Сергей Сурепин
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