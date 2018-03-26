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Регион
Опубликовано 26 марта 2018, 09:26

"Жестокая беда". Володин выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Жертвами крупнейшего пожара в "Зимней вишни", по последним данным, стали 53 человека.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами крупнейшего пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

— От имени депутатов Госдумы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, — приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы выразил слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

— Сейчас самое важное — оказать помощь семьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда, — отмечает Володин.

По последним данным, жертвами пожара стали 53 человека. Опознаны пятеро погибших.

За другими новостями о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" следите в нашей хронике событий.

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Янковская Ольга
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