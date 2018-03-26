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Опубликовано 26 марта 2018, 10:15

"Нормы все прописаны". Кузнецова назвала причиной трагедии в Кемерове халатность

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото © РИА Новости/Илья Питалев

По словам детского омбудсмена, причиной происходящих бед является отношение к нормам безопасности.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает причиной произошедшей в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове трагедии халатность. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".

— Причина в халатности. Нормы все прописаны. Но то, как мы относимся (к нормам безопасности. — Прим. ред.), является катастрофической причиной тех бед, которым мы сегодня свидетельствуем, — сказала она.

Напомним, в результате пожара погибло 53 человека, большинство из них — дети. Также 16 человек числятся пропавшими без вести.

Отметим, пожар в Кемерове — один из четырёх крупнейших за 100 лет.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка призвала усилить меры безопасности в местах массового скопления людей с детьми.

Подробную информацию читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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Майя Селезнёва
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