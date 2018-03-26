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Опубликовано 26 марта 2018, 11:15

Популярный стример выиграл матч после того, как на него натравили спецназ

По словам геймера, это происходит уже третий раз за месяц. В США становится нормальным совершать своттинги.

Фото &copy; Flickr/Marc Cooper

Фото © Flickr/Marc Cooper

Стример под псевдонимом DrLupo стал жертвой своттинга 24 марта. Он играл в Fortnite Battle Royale на Twitch.

Своттинг — ложные звонки в полицию. Группу захвата направляют по адресу жертвы прямо во время проведения прямой трансляции.

Геймера уже не смутило произошедшее. Во время игры он отлучился на три с половиной минуты, после чего вернулся и завершил матч победой. Своё отсутствие игрок объяснил только после матча.

По словам пользователя, к нему в дом, где он проживает вместе со своей супругой и сыном, на самом деле вызвали полицию. Это уже третий раз за месяц, когда такое происходит со стримером.

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Сергей Сурепин
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