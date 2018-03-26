Популярный стример выиграл матч после того, как на него натравили спецназ

Стример под псевдонимом DrLupo стал жертвой своттинга 24 марта. Он играл в Fortnite Battle Royale на Twitch.

Своттинг — ложные звонки в полицию. Группу захвата направляют по адресу жертвы прямо во время проведения прямой трансляции.

Геймера уже не смутило произошедшее. Во время игры он отлучился на три с половиной минуты, после чего вернулся и завершил матч победой. Своё отсутствие игрок объяснил только после матча.