Популярный стример выиграл матч после того, как на него натравили спецназ
По словам геймера, это происходит уже третий раз за месяц. В США становится нормальным совершать своттинги.
Фото © Flickr/Marc Cooper
Стример под псевдонимом DrLupo стал жертвой своттинга 24 марта. Он играл в Fortnite Battle Royale на Twitch.
Своттинг — ложные звонки в полицию. Группу захвата направляют по адресу жертвы прямо во время проведения прямой трансляции.
Геймера уже не смутило произошедшее. Во время игры он отлучился на три с половиной минуты, после чего вернулся и завершил матч победой. Своё отсутствие игрок объяснил только после матча.
По словам пользователя, к нему в дом, где он проживает вместе со своей супругой и сыном, на самом деле вызвали полицию. Это уже третий раз за месяц, когда такое происходит со стримером.