Теперь игры с PlayStation 4 можно запускать на компьютере
Сейчас энтузиаст уже активно работает над созданием эмулятора популярной консоли, что позволит запускать игры на ПК.
Фото © Flickr/BagoGames
Программист под псевдонимом AlexAltea рассказал о работе над эмулятором PlayStation 4. Работа продолжается уже неделю.
Эмулятор получил название Orbita. В настоящий момент разработчик создал ядро и инструментарий.
По словам программиста, создание эмулятора должно пройти куда быстрее, чем с прошлым поколением консолей. Всё это благодаря тому, что PS4 использует архитектуру X86-64. Её эмуляция уже существует, поэтому не нужно будет создавать эмулятор с нуля.