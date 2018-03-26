Теперь игры с PlayStation 4 можно запускать на компьютере

По словам программиста, создание эмулятора должно пройти куда быстрее, чем с прошлым поколением консолей. Всё это благодаря тому, что PS4 использует архитектуру X86-64. Её эмуляция уже существует, поэтому не нужно будет создавать эмулятор с нуля.