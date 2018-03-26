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Опубликовано 26 марта 2018, 10:44

Теперь игры с PlayStation 4 можно запускать на компьютере

Сейчас энтузиаст уже активно работает над созданием эмулятора популярной консоли, что позволит запускать игры на ПК.

Фото &copy; Flickr/BagoGames

Фото © Flickr/BagoGames

Программист под псевдонимом AlexAltea рассказал о работе над эмулятором PlayStation 4. Работа продолжается уже неделю.

Эмулятор получил название Orbita. В настоящий момент разработчик создал ядро и инструментарий.

По словам программиста, создание эмулятора должно пройти куда быстрее, чем с прошлым поколением консолей. Всё это благодаря тому, что PS4 использует архитектуру X86-64. Её эмуляция уже существует, поэтому не нужно будет создавать эмулятор с нуля.

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Сергей Сурепин
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