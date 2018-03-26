Росгвардия проверит действия охраны ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в связи с пожаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника директора Росгвардии Александра Хинштейна.

— Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны торгового центра, — сказал он.

По его словам, если факт некомпетентности подтвердится, то Росгвардия будет добиваться привлечения охранников к уголовной ответственности, а также аннулирования лицензии ЧОПа.