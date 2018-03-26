Росгвардия проверит действия охраны ТЦ "Зимняя вишня"
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Росгвардия проверит действия охраны ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в связи с пожаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника директора Росгвардии Александра Хинштейна.
— Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны торгового центра, — сказал он.
По его словам, если факт некомпетентности подтвердится, то Росгвардия будет добиваться привлечения охранников к уголовной ответственности, а также аннулирования лицензии ЧОПа.
Ранее очевидцы сообщали, что охранники сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" перекрывали лестницы и не давали детям спуститься во время пожара.