"Своя шкура дороже чужих жизней". В ГД раскритиковали кемеровских чиновников

При строительстве торговых центров игнорируется масса требований, не соблюдаются стройрегламенты и техника безопасности, отметили в нижней палате парламента.

В Кемерове, где произошёл страшный пожар в торгово-развлекательном комплексе, не сработали законы о строительстве из-за того, что нашлись те, кто ценит свой карман дороже чужих жизней. Об этом заявил депутат ГД от Кемеровской области Антон Горелкин.

— Законы не сработали, потому что нашлись люди, которым свой карман и своя шкура гораздо дороже чужих жизней. Эти люди, я думаю, даже сейчас уверены в своей безнаказанности и надеются, что закон до них не доберётся, — приводит заявление Горелкина РИА "Новости".

По словам депутата, в Госдуме должны провести обсуждение трагедии с подробным анализом её причин.

Горелкин отметил, что при строительстве торговых центров игнорируется масса требований, не соблюдаются стройрегламенты и техника безопасности.

— Там, где они (регламенты) соблюдаются, трагедий не происходит, — подчеркнул депутат нижней палаты парламента.

Он напомнил, что никто и никогда не давал разрешения на использование для детских площадок и торговых центров легковоспламеняющейся обивки.

— Пожарные говорят, что там даже утеплитель в перекрытиях горел как порох. Этого в принципе не должно быть, это не допускается никакими нормативами, — сказал Горелкин.

Крупный пожар в торговом центре "Зимняя вишня" начался в воскресенье, 25 марта. Днём сообщалось о пятерых погибших, но уже ночью стали поступать данные о десятках. По последним данным, жертвами стали 64 человека.