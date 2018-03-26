Пучков заявил, что температура тления в завалах ТЦ "Зимняя вишня" достигает 800°
Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев
Глава российского МЧС отметил, что пролив термоточек в настоящий момент продолжается.
Температура тления в завалах ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове на данный момент составляет до 800 градусов. Об этом журналистам рассказал глава МЧС России Владимир Пучков.
— Температура в термоточках — 600–800 градусов, — отметил он, добавив, что пролив термоточек продолжается.
Ранее Пучков сообщил, что спасатели укрепляют здание ТЦ.
Подробности можно узнать в текстовой трансляции Лайфа.