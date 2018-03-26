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Регион
Опубликовано 26 марта 2018, 12:34

Пучков заявил, что температура тления в завалах ТЦ "Зимняя вишня" достигает 800°

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

Глава российского МЧС отметил, что пролив термоточек в настоящий момент продолжается.

Температура тления в завалах ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове на данный момент составляет до 800 градусов. Об этом журналистам рассказал глава МЧС России Владимир Пучков.

— Температура в термоточках — 600–800 градусов, — отметил он, добавив, что пролив термоточек продолжается.

Ранее Пучков сообщил, что спасатели укрепляют здание ТЦ.

Подробности можно узнать в текстовой трансляции Лайфа.

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Майя Селезнёва
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