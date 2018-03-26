Пучков заявил, что температура тления в завалах ТЦ "Зимняя вишня" достигает 800°

Глава российского МЧС отметил, что пролив термоточек в настоящий момент продолжается.

Температура тления в завалах ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове на данный момент составляет до 800 градусов. Об этом журналистам рассказал глава МЧС России Владимир Пучков.