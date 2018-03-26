СК подтвердил, что пожарные выходы в "Зимней вишне" были заблокированы

Следственный комитет РФ подтвердил, что пожарные выходы в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" были заблокированы, из-за чего люди не могли выбраться из горящего здания.

— Серьёзные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы, — сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Также следователи выяснили, что сотрудник ЧОПа, который находился в ТЦ "Зимняя вишня" в момент пожара, отключил систему оповещения. Сейчас решается вопрос о его задержании.