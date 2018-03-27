Мертвец 8 часов лежал в туалете закусочной, пока из-под двери не потекла кровь

Мёртвый посетитель McDonald's в Тайнане, Тайвань, восемь часов лежал в туалете на первом этаже ресторана. Как следует из видео, снятого камерой видеонаблюдения, мужчина зашёл в туалет в 14:00, а его тело было обнаружено там лишь в 23 часа. Всё это время работники фастфуда не обращали внимания на запертую кабинку.