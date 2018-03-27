Мертвец 8 часов лежал в туалете закусочной, пока из-под двери не потекла кровь
44-летний мужчина около восьми часов пролежал в кабинке туалета в McDonald's, пока один из посетителей заведения не заметил вытекающую из-под двери кровь, сообщает Mirror.
Мёртвый посетитель McDonald's в Тайнане, Тайвань, восемь часов лежал в туалете на первом этаже ресторана. Как следует из видео, снятого камерой видеонаблюдения, мужчина зашёл в туалет в 14:00, а его тело было обнаружено там лишь в 23 часа. Всё это время работники фастфуда не обращали внимания на запертую кабинку.
Причины смерти посетителя всё ещё неизвестны, однако рядом с его телом был найден пустой шприц. Полиция подозревает, что смерть мужчины наступила в результате передозировки наркотическим веществом. При падении он ударился лицом, что вызвало носовое кровотечение. Никаких следов борьбы на теле погибшего обнаружено не было.