Хорватия и Швеция вышлют по одному дипломату РФ

Хорватия объявила о решении выслать одного дипломата РФ в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьера республики Андрея Пленковича.

— Республика Хорватия — одно из государств, которое сегодня провозгласит одного аккредитованного дипломата персоной нон грата, — приводит издание слова премьера.

Также о высылке российского дипломата в связи с делом Скрипаля объявила Швеция. Об этом сообщила правительственная канцелярия.

— В поддержку Британии и в рамках ответа от государств — членов Евросоюза Швеция сегодня решила выслать российского дипломата, — отмечается в сообщении правительства для прессы.