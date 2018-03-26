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Регион
Опубликовано 26 марта 2018, 18:20

Хорватия и Швеция вышлют по одному дипломату РФ

Хдание правительства Хорватии.&nbsp;Фото: &copy; Wikipedia

Хдание правительства Хорватии. Фото: © Wikipedia

Хорватия объявила о решении выслать одного дипломата РФ в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьера республики Андрея Пленковича.

— Республика Хорватия — одно из государств, которое сегодня провозгласит одного аккредитованного дипломата персоной нон грата, — приводит издание слова премьера.

Также о высылке российского дипломата в связи с делом Скрипаля объявила Швеция. Об этом сообщила правительственная канцелярия.

— В поддержку Британии и в рамках ответа от государств — членов Евросоюза Швеция сегодня решила выслать российского дипломата, — отмечается в сообщении правительства для прессы.

Ранее США, Канада, Украина и некоторые страны ЕС заявили о высылке дипломатов РФ в связи с делом Скрипаля. Среди стран ЕС — Германия, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия, Литва, Финляндия, Румыния, Эстония, Дания, Италия, Латвия.

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Анна Стрельцова
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