Слуцкий назвал антироссийским сговором высылку дипломатов из стран ЕС и НАТО

Депутат выразил уверенность, что Россия более чем адекватно ответит на данные шаги.

Высылка российских дипломатов из ряда стран ЕС и США подрывает всю систему международного права и является антироссийским сговором. Такую точку зрения выразил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

— Абсолютно беспрецедентный по своей политической враждебности антироссийский сговор, — сказал он, напомнив, что результатов расследования по делу Сергея Скрипаля до сих пор нет, а виновного в лице России уже назначила не только Великобритания, но и её союзники. — Это звено в цепи провокаций против России, которые просто взрывают всю систему международного права.

Слуцкий выразил уверенность, что Россия более чем адекватно ответит на данные шаги и сделает это в ближайшее время.