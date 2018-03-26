Слуцкий назвал антироссийским сговором высылку дипломатов из стран ЕС и НАТО
Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
Депутат выразил уверенность, что Россия более чем адекватно ответит на данные шаги.
Высылка российских дипломатов из ряда стран ЕС и США подрывает всю систему международного права и является антироссийским сговором. Такую точку зрения выразил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
— Абсолютно беспрецедентный по своей политической враждебности антироссийский сговор, — сказал он, напомнив, что результатов расследования по делу Сергея Скрипаля до сих пор нет, а виновного в лице России уже назначила не только Великобритания, но и её союзники. — Это звено в цепи провокаций против России, которые просто взрывают всю систему международного права.
Слуцкий выразил уверенность, что Россия более чем адекватно ответит на данные шаги и сделает это в ближайшее время.
Напомним, что США и ряд других стран сегодня объявили о высылке российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Как ранее писал Лайф, МИД РФ выразил решительный протест в связи с этим.