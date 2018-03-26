Испания и Албания вышлют по два российских дипломата из-за дела Скрипаля

Испания и Албания приняли решение выслать по два российских дипломата в поддержку Великобритании из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом говорится в заявлениях МИД стран.

Ноты протеста, согласно которым сотрудники дипведомств РФ объявлены персонами нон грата, переданы главам посольств.

Уточняется, что дипломаты должны покинуть территории Испании и Албании "в связи с деятельностью, не связанной с их дипломатическим статусом".