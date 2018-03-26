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Регион
Опубликовано 26 марта 2018, 18:52

Испания и Албания вышлют по два российских дипломата из-за дела Скрипаля

Фото: &copy;Flickr/Contando Estrelas

Фото: ©Flickr/Contando Estrelas

Испания и Албания приняли решение выслать по два российских дипломата в поддержку Великобритании из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом говорится в заявлениях МИД стран.

Ноты протеста, согласно которым сотрудники дипведомств РФ объявлены персонами нон грата, переданы главам посольств.

Уточняется, что дипломаты должны покинуть территории Испании и Албании "в связи с деятельностью, не связанной с их дипломатическим статусом".

Ранее США, Канада, Украина, а также ряд стран Европейского союза заявили о высылке российских дипломатов. Причина скандала — дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

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Екатерина Михайлова
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