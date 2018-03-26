В Госдуму внесён законопроект о цифровой экономике
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Согласно нововведению, появятся понятия "цифровое право" и "цифровые деньги" для препятствования выводу активов в криптовалюты при банкротстве.
Криптовалюта в перспективе может использоваться в России как средство платежа, но только в случаях и на условиях, которые будут устанавливаться в законодательстве.
Соответствующий законопроект о цифровой экономике в Госдуму внесли спикер Вячеслав Володин и председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
— Проект вводит понятие "цифровые деньги" (криптовалюта. — Прим.ред.) и закрепляет главное правило — законным средством платежа они не являются. Но в случаях и на условиях, установленных законом, цифровые деньги смогут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платёжного средства, — говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность судебной защиты граждан и организаций, которые являются владельцами данных активов.
— В частности, будет обеспечена судебная защита прав, возникающих в отношениях по поводу таких объектов, в том числе защита их обладателей от злоупотреблений, — указывается в описании проекта.
Предполагается, что введение такого законопроекта обеспечит дополнительные доходы в бюджет за счёт налогообложения.