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Опубликовано 26 марта 2018, 20:54

В Госдуму внесён законопроект о цифровой экономике

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Согласно нововведению, появятся понятия "цифровое право" и "цифровые деньги" для препятствования выводу активов в криптовалюты при банкротстве.

Криптовалюта в перспективе может использоваться в России как средство платежа, но только в случаях и на условиях, которые будут устанавливаться в законодательстве.

Соответствующий законопроект о цифровой экономике в Госдуму внесли спикер Вячеслав Володин и председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

— Проект вводит понятие "цифровые деньги" (криптовалюта. — Прим.ред.) и закрепляет главное правило — законным средством платежа они не являются. Но в случаях и на условиях, установленных законом, цифровые деньги смогут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платёжного средства, — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность судебной защиты граждан и организаций, которые являются владельцами данных активов.

— В частности, будет обеспечена судебная защита прав, возникающих в отношениях по поводу таких объектов, в том числе защита их обладателей от злоупотреблений, — указывается в описании проекта.

Предполагается, что введение такого законопроекта обеспечит дополнительные доходы в бюджет за счёт налогообложения.

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Екатерина Михайлова
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