Исландия объявила России дипломатический бойкот

Помимо этого исландское правительство заявило, что не будет присутствовать на ЧМ-2018, который пройдёт в России.

Власти Исландии объявили о приостановлении двустороннего диалога с Россией на высшем уровне. На своей официальной странице в "Твиттере" исландское правительство также сообщило, что руководство страны не будет присутствовать на Чемпионате мира по футболу, который пройдёт летом в РФ.

— Исландское правительство в знак солидарности с Великобританией, её союзниками и партнёрами присоединяется к совместной реакции на инцидент в Солсбери, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бойкотировать чемпионат мира по футболу в России будут британские власти. Высокопоставленные представители Великобритании отказались присутствовать на главном футбольном событии мира.