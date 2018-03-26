Исландия объявила России дипломатический бойкот
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Помимо этого исландское правительство заявило, что не будет присутствовать на ЧМ-2018, который пройдёт в России.
Власти Исландии объявили о приостановлении двустороннего диалога с Россией на высшем уровне. На своей официальной странице в "Твиттере" исландское правительство также сообщило, что руководство страны не будет присутствовать на Чемпионате мира по футболу, который пройдёт летом в РФ.
— Исландское правительство в знак солидарности с Великобританией, её союзниками и партнёрами присоединяется к совместной реакции на инцидент в Солсбери, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что бойкотировать чемпионат мира по футболу в России будут британские власти. Высокопоставленные представители Великобритании отказались присутствовать на главном футбольном событии мира.
Напомним, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в начале марта в британском городе Солсбери. Ответственность за произошедшее Британия возложила на Россию, однако до сих пор не предоставила никаких существенных доказательств. Кроме того, власти Соединённого Королевства выслали из страны российских дипломатов.