Симулятор жизни пиратов пользуется успехом у геймеров
Игре удалось завоевать первое место в списке продаж за прошлую неделю. Разработчики довольны результатом.
Фото © Microsoft Studios
20 марта в продажу поступила Sea of Thieves. Это симулятор жизни пиратов, который доступен на ПК и Xbox One. За прошедшие семь дней игра заняла первое место в чарте продаж.
На втором месте — A Way Out. Игра вышла 23 марта. Она рассказывает историю двух приятелей, которым необходимо сбежать из тюрьмы.
Замыкает тройку лидерства ещё одна новинка — Ni No Kuni II: Revenant Kingdom. В списке самых прибыльных релизов игра заняла второе место. Это связывают с более низкой ценой A Way Out — разница почти в два раза.