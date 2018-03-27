Симулятор жизни пиратов пользуется успехом у геймеров

20 марта в продажу поступила Sea of Thieves. Это симулятор жизни пиратов, который доступен на ПК и Xbox One. За прошедшие семь дней игра заняла первое место в чарте продаж.

На втором месте — A Way Out. Игра вышла 23 марта. Она рассказывает историю двух приятелей, которым необходимо сбежать из тюрьмы.