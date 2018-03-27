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Опубликовано 27 марта 2018, 07:40

Симулятор жизни пиратов пользуется успехом у геймеров

Игре удалось завоевать первое место в списке продаж за прошлую неделю. Разработчики довольны результатом.

Фото &copy;&nbsp;Microsoft Studios

Фото © Microsoft Studios

20 марта в продажу поступила Sea of Thieves. Это симулятор жизни пиратов, который доступен на ПК и Xbox One. За прошедшие семь дней игра заняла первое место в чарте продаж.

На втором месте — A Way Out. Игра вышла 23 марта. Она рассказывает историю двух приятелей, которым необходимо сбежать из тюрьмы.

Замыкает тройку лидерства ещё одна новинка — Ni No Kuni II: Revenant Kingdom. В списке самых прибыльных релизов игра заняла второе место. Это связывают с более низкой ценой A Way Out — разница почти в два раза.

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Сергей Сурепин
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