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Опубликовано 27 марта 2018, 08:11

Создатели культовой Worms хотят заработать на продаже акций

Разработчики поставили себе амбициозную цель. С помощью фондового рынка они хотят получать 280 миллионов долларов.

Фото &copy; Team17

Фото © Team17

Компания Team17 уже начала работу с брокерами и консультантами. Про выпуск собственных ценных бумаг на Лондонской бирже объявят в ближайшее время.

Разработчики планируют разместить акции на сумму более 282,5 миллиона долларов. Последние инвестиции команда получала в конце 2016 года — 21,9 миллиона долларов.

Напомним, компания прежде всего известна благодаря игре Worms.

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Сергей Сурепин
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