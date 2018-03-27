Создатели культовой Worms хотят заработать на продаже акций
Разработчики поставили себе амбициозную цель. С помощью фондового рынка они хотят получать 280 миллионов долларов.
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Компания Team17 уже начала работу с брокерами и консультантами. Про выпуск собственных ценных бумаг на Лондонской бирже объявят в ближайшее время.
Разработчики планируют разместить акции на сумму более 282,5 миллиона долларов. Последние инвестиции команда получала в конце 2016 года — 21,9 миллиона долларов.
Напомним, компания прежде всего известна благодаря игре Worms.