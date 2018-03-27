Microsoft будет бесплатно раздавать видеоигры

Компания Microsoft назвала игры, которые войдут в апрельскую подборку для подписчиков Xbox Game Pass. Американская корпорация продолжает активно продвигать свой новый сервис.

Среди доступных игр — боевик про роботов Robocraft Infinity, симулятор охоты theHunter: Call of the Wild и также пиксельная стратегия Kingdom: New Lands, где игроку придётся построить собственное королевство.