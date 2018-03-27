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Опубликовано 27 марта 2018, 08:41

Microsoft будет бесплатно раздавать видеоигры

Американская корпорация проведёт соответствующую акцию в рамках продвижения сервиса Xbox Game Pass.

Фото &copy; Microsoft

Фото © Microsoft

Компания Microsoft назвала игры, которые войдут в апрельскую подборку для подписчиков Xbox Game Pass. Американская корпорация продолжает активно продвигать свой новый сервис.

Среди доступных игр — боевик про роботов Robocraft Infinity, симулятор охоты theHunter: Call of the Wild и также пиксельная стратегия Kingdom: New Lands, где игроку придётся построить собственное королевство.

Также в апреле подписчики сервиса получат игру в стиле Minecraft — Portal Knights. Подписка стоит 599 рублей в месяц.

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Сергей Сурепин
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