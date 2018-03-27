Humble Bundle бесплатно раздаёт новую игру

Humble Bundle начала раздачу шутера 2012 года — The Darkness II. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрироваться на сайте и привязать свой аккаунт Steam.

Главный герой игры — мафиозный босс Джеки Эстакадо, одержимый Тьмой. Во время боя он может использовать не только огнестрельное оружие, но и потусторонние силы в виде двух змееподобных существ. Они отражают пули и сбивают врагов с ног.