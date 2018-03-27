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Опубликовано 27 марта 2018, 09:11

Humble Bundle бесплатно раздаёт новую игру

Специальное предложение от магазина, который занимается продажей видеоигр, продлится несколько дней.

Фото &copy; Digital Extremes

Фото © Digital Extremes

Humble Bundle начала раздачу шутера 2012 года — The Darkness II. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрироваться на сайте и привязать свой аккаунт Steam.

Главный герой игры — мафиозный босс Джеки Эстакадо, одержимый Тьмой. Во время боя он может использовать не только огнестрельное оружие, но и потусторонние силы в виде двух змееподобных существ. Они отражают пули и сбивают врагов с ног.

Специальное предложение закончится 28 марта в 21:00.

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Сергей Сурепин
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