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Опубликовано 27 марта 2018, 07:10

Создатели Unity открыли доступ к исходному коду

Теперь все желающие могут использовать инструментарий для работы с редактированием игр.

Фото &copy; Unity Technologies

Фото © Unity Technologies

Компания Unity Technologies опубликовала исходный код движка Unity и редактора. Команда занимается поддержкой собственной среды для создания игр.

Теперь все желающие разработчики могут использовать соответствующий инструментарий в своих целях. Ранее это можно было сделать только с помощью сложных методов разборки ресурсов Unity.

Компания таким образом решила избежать проблем с работой над проектами. При этом авторы игр могут использовать код в ознакомительных целях, но и вносить изменения в него.

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Сергей Сурепин
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