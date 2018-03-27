Создатели Unity открыли доступ к исходному коду
Теперь все желающие могут использовать инструментарий для работы с редактированием игр.
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Компания Unity Technologies опубликовала исходный код движка Unity и редактора. Команда занимается поддержкой собственной среды для создания игр.
Теперь все желающие разработчики могут использовать соответствующий инструментарий в своих целях. Ранее это можно было сделать только с помощью сложных методов разборки ресурсов Unity.
Компания таким образом решила избежать проблем с работой над проектами. При этом авторы игр могут использовать код в ознакомительных целях, но и вносить изменения в него.