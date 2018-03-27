Президент Намибии принял парад ко дню независимости на кабриолете УАЗ "Патриот"

Президент Намибии Хаге Гейнгоб принял торжественный парад в честь дня независимости страны на кабриолете УАЗ "Патриот". Об этом сообщает национальное информационное агентство Намибии.

По данным агентства, власти Намибии могут иметь как минимум три подобные машины. Как сообщили представители УАЗ, парадные кабриолеты не производят сериями, они дорабатываются индивидуально для заказчика с использованием агрегатов от обычного "Патриота".