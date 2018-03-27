Путин внёс в Госдуму проект об изменении дисциплинарной ответственности судей

Предполагается, что новая мера наказания позволит судебной коллегии определять ответственность за нарушения в зависимости от конкретных обстоятельств.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об изменении роли председателей судов и изменении дисциплинарной ответственности судей. Соответствующий законопроект представлен в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно изменениям, положительное решение квалификационной коллегии судей будет направляться председателю суда. Он, в свою очередь, в течение 20 дней после получения решения о рекомендации гражданина на должность судьи вносит его в установленном порядке.

Кроме того, проектом будет введена новая мера дисциплинарной ответственности — понижение судьи в профклассе за нарушение судейской этики.

При этом в пояснительной записке законопроекта уточняется, что под понижением судьи понимается принятие квалификационной коллегией судей решения о присвоении судье квалификационного класса, непосредственно предшествующего квалификационному классу, имеющемуся у такого судьи на момент принятия данного решения.

— Повторная квалификационная аттестация судьи в случае применения к нему дисциплинарного взыскания в виде понижения в квалификационном классе проводится только по истечении срока пребывания судьи в квалификационном классе, присвоенном ему в результате применения указанного дисциплинарного взыскания, — говорится в документе.