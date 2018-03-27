Путин внёс в Госдуму проект об изменении дисциплинарной ответственности судей
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Предполагается, что новая мера наказания позволит судебной коллегии определять ответственность за нарушения в зависимости от конкретных обстоятельств.
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об изменении роли председателей судов и изменении дисциплинарной ответственности судей. Соответствующий законопроект представлен в базе данных нижней палаты парламента.
Согласно изменениям, положительное решение квалификационной коллегии судей будет направляться председателю суда. Он, в свою очередь, в течение 20 дней после получения решения о рекомендации гражданина на должность судьи вносит его в установленном порядке.
Кроме того, проектом будет введена новая мера дисциплинарной ответственности — понижение судьи в профклассе за нарушение судейской этики.
При этом в пояснительной записке законопроекта уточняется, что под понижением судьи понимается принятие квалификационной коллегией судей решения о присвоении судье квалификационного класса, непосредственно предшествующего квалификационному классу, имеющемуся у такого судьи на момент принятия данного решения.
— Повторная квалификационная аттестация судьи в случае применения к нему дисциплинарного взыскания в виде понижения в квалификационном классе проводится только по истечении срока пребывания судьи в квалификационном классе, присвоенном ему в результате применения указанного дисциплинарного взыскания, — говорится в документе.
По мнению автора инициативы, такие изменения позволят квалификационным коллегиям судей более точно применять меры дисциплинарной ответственности в отношении судей, опираясь на различные обстоятельства нарушений.