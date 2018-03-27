Володин заявил, что Медведев встретится со всеми фракциями ГД до отчёта кабмина

Премьер России Дмитрий Медведев встретится со всеми фракциями Госдумы до отчёта правительства в ГД, запланированного на 11 апреля. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— До 11 апреля планируется ряд встреч фракций с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Так, 28 марта планируется встреча с фракцией ЛДПР, 2 апреля — с фракцией КПРФ, а 4 апреля — с депутатами "Справедливой России", "Единая Россия" встретится с Дмитрием Анатольевичем 6 апреля", — приводит РИА "Новости" слова Володина.

По его словам, каждая фракция заранее определила ключевые темы для обсуждения с Дмитрием Медведевым. Так, ЛДПР планирует обсудить проблемы демографии, "Справедливая Россия" хочет обсудить вопросы из сферы ЖКХ, КПРФ поднимет темы развития сельского хозяйства, фракция "Единая Россия" поднимет темы, связанные со "средой обитания".