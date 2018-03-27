Xiaomi выпустила первый игровой ноутбук Mi Gaming Laptop

Компания, до этого выпускавшая только ультрабуки, представила объёмное устройство с мощными характеристиками.

Xiaomi представила первый в истории компании игровой ноутбук Mi Gaming Laptop. Устройство получило топовые характеристики, алюминиевый корпус и высокую цену.

Ноутбук оснащён 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full-HD, а также четырьмя разъёмами USB 3.0 и двумя USB Type-C. Толщина девайса составит 2 см, вес 2,7 кг. Также устройство получит подсветку на клавиатуре и внизу корпуса.