Xiaomi выпустила первый игровой ноутбук Mi Gaming Laptop
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Компания, до этого выпускавшая только ультрабуки, представила объёмное устройство с мощными характеристиками.
Xiaomi представила первый в истории компании игровой ноутбук Mi Gaming Laptop. Устройство получило топовые характеристики, алюминиевый корпус и высокую цену.
Ноутбук оснащён 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full-HD, а также четырьмя разъёмами USB 3.0 и двумя USB Type-C. Толщина девайса составит 2 см, вес 2,7 кг. Также устройство получит подсветку на клавиатуре и внизу корпуса.
Лэптоп выйдет в продажу в двух версиях. Первая получит процессор Intel Core i7, видеокарту Nvidia GeForce GTX 1060, 16 Гбайт оперативной памяти, 256 Гб SSD-накопителя и 1 Тб HDD-накопителя. Упрощённый вариант будет оснащён видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, оперативная память составит 8 Гб, SSD-накопитель — 128 Гб. Цена первого варианта составит $960, второго — $440.