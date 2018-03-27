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Регион
Опубликовано 27 марта 2018, 16:15

В ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове снова начался пожар

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" снова произошёл пожар. Спасателям приказывали срочно покинуть часть помещений. К очагу подавали пожарные стволы. Из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошёл дым. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Спасатели оперативно потушили новое возгорание. Общая площадь пожара составила 5 кв. метров. Всем разрешено снова вернуться в ТЦ.

Напомним, согласно последним данным, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли не менее 64 человек. Ещё десятки пострадали. Подробную информацию о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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Арина Демидова
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