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Опубликовано 27 марта 2018, 16:57

Госдума может ввести страхование ответственности для владельцев многолюдных мест

Игорь Юргенс. Фото: &copy;РИА Новости/Александр Никольский

Игорь Юргенс. Фото: ©РИА Новости/Александр Никольский

С такой инициативой выступили страховщики после крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

России необходимо развивать страхование ответственности собственников мест массового скопления людей. Так считает глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. По его словам, соответствующее предложение в ближайшее время будет внесено в Госдуму. По оценке экспертов, в России число объектов, которые потенциально могут покрываться этим видом страхования, составляет около четырёхсот тысяч, поэтому необходимость этого страхования назрела, утверждает он.

— Развитие противопожарного страхования и страхования ответственности собственников мест массового скопления людей позволит повысить ответственность собственников объектов за соблюдение требований пожарной безопасности, — сказал Юргенс в комментарии журналистам.

Отмечая необходимость таких изменений, страховщик напомнил о пожарах в пермском клубе "Хромая лошадь" и торговом центре "Зимняя вишня".

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. По последним данным, погибло 64 человека, среди которых много детей.

Подробную информацию о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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Екатерина Михайлова
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