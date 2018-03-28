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Опубликовано 28 марта 2018, 08:00

Кроха решила разыграть мать, накинув на шею пояс от халата, но умерла от удушья

Во время так называемого розыгрыша семилетняя девочка ела чипсы. Именно они и сыграли с ней злую шутку.

Трагедия произошла в Квинсе, США, когда семилетняя Присайс Такер решила напугать свою маму. Девочка взяла пояс от халата и один его конец обернула вокруг своей шеи, второй примотала к ручке холодильника, сообщает The Sun.

Матери не понравилась игра семилетней Присайс, и она попросила дочь немедленно прекратить. Женщина ушла в комнату, а малышка осталась на кухне есть чипсы. Около 15 минут никто не обращал внимание на тишину, а пойти на кухню решил старший брат Присайс.

Мальчик увидел, что его сестра держится за горло и задыхается, и сразу же позвал на помощь. Прибывшие медики забрали девочку в больницу, но её не удалось спасти.

Одной из причин удушья стала горсть чипсов, застрявших в горле. У девочки умер мозг. Причины происшествия нам ещё предстоит установить

врач детской больницы

Соседи рассказали, что девочка неоднократно разыгрывала взрослых способами самоубийства. Например, притворялась раненой или избитой, а иногда имитировала смерть. Однако в полиции сообщили , что семья на учёте не состоит и никаких административных правонарушений у неё нет.

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Яна Недомолкина
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