Кроха решила разыграть мать, накинув на шею пояс от халата, но умерла от удушья
Во время так называемого розыгрыша семилетняя девочка ела чипсы. Именно они и сыграли с ней злую шутку.
Трагедия произошла в Квинсе, США, когда семилетняя Присайс Такер решила напугать свою маму. Девочка взяла пояс от халата и один его конец обернула вокруг своей шеи, второй примотала к ручке холодильника, сообщает The Sun.
Матери не понравилась игра семилетней Присайс, и она попросила дочь немедленно прекратить. Женщина ушла в комнату, а малышка осталась на кухне есть чипсы. Около 15 минут никто не обращал внимание на тишину, а пойти на кухню решил старший брат Присайс.
Мальчик увидел, что его сестра держится за горло и задыхается, и сразу же позвал на помощь. Прибывшие медики забрали девочку в больницу, но её не удалось спасти.
Одной из причин удушья стала горсть чипсов, застрявших в горле. У девочки умер мозг. Причины происшествия нам ещё предстоит установить
Соседи рассказали, что девочка неоднократно разыгрывала взрослых способами самоубийства. Например, притворялась раненой или избитой, а иногда имитировала смерть. Однако в полиции сообщили , что семья на учёте не состоит и никаких административных правонарушений у неё нет.