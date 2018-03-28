Спасли 50 жизней. Как продавец и охранник обувного выводили людей из горящего ТЦ

Мужчины устроились работать в магазин обуви около двух недель назад и меньше всего ожидали, что это обернётся кошмаром.

Работники одного из отделов в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Махмуд Художаев и Фарзон Салилов спасли десятки людей во время пожара, передаёт LifeShot. Изначально никто и не мог предположить масштабов трагедии: возгорание началось на четвёртом этаже, на втором же видели только дым, который, впрочем, распространялся очень быстро.

Мужчины работали в торговом центре около двух недель — недавно открылся обувной магазин. Один из них, Махмуд Художаев, трудился охранником, второй, Фарзон Салилов, — администратором.

Воскресенье, 25 марта. По торговой точке ходит множество людей, мужчины увидели, как коридор начало заволакивать дымом. Тем временем на складе отдела сработала сирена. Сигнал был негромкий. Система безопасности всего ТЦ молчала. Это странно, ведь неделю назад всех сотрудников поднимали по учебной тревоге аж два раза — выводили на пять минут постоять на улице.

— Мы увидели, как люди бегают по второму этажу, паника. Тоже решили выйти из торговой точки. Когда увидели, что толпа собирается, открыли запасной выход через наш отдел. Когда увидели, что дымом всё занесло, вышли и сами, — вспоминает Салилов.

Фото: МЧС РФ

Среди тех, кто пытался выбраться, были и дети с родителями, и инвалиды на колясках. И все молили спасти. Людей эвакуировали до тех пор, пока самим не стало плохо: в глазах потемнело, к горлу подкатывал ком.

Тут прибежали охранники ТЦ, потребовали закрывать двери и срочно эвакуироваться. За это время через магазинчик выбралось в сторону улицы множество людей.

К тому моменту уже всё здание было в дыму. Мужчины рассудили, что бежать за огнетушителем в такой ситуации бесполезно — дым валит сверху. Пора спасаться самим.

Мы хотели ещё наверх подняться, но было невозможно. Дым валил, люди кричали, бегали. Молодые люди в панике бежали снизу наверх, нам пришлось останавливать. Кто-то кричал, другие не понимали, куда бежать Фарзон Салилов

Всего с момента начала пожара до того, как ТЦ занесло едким чёрным дымом, прошло не более пяти минут. Когда они вышли из здания — услышали звук сирен спасателей. Женщина рядом плакала, что в "Зимней вишне" её муж и дети.

Мы вышли и увидели: куча народу собирается, стоит вокруг здания Махмуд Художаев

Обернулись и увидели, как из окон с разных сторон ТЦ выпрыгивали мужчина и мальчик, спасаясь от страшного пожара. Их пытались ловить очевидцы, но что могут сделать в такой ситуации неподготовленные люди? Один из прыгавших, 11-летний Серёжа Москаленко, до сих пор не знает, что потерял в этом страшном пожаре всю семью.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. По последним данным, погибло 64 человека, среди которых много детей.