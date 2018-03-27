Госдума не согласилась отменить штраф для несовершеннолетних за проституцию

В первом же чтении депутаты Госдумы РФ отклонили законопроект об отмене административной ответственности за занятие проституцией в возрасте от 16 до 18 лет.

Так, по мнению авторов инициативы, к ответственности должны привлекаться не малолетние проститутки, а люди, склоняющие их к занятию сексуальной деятельностью за деньги.

При этом в заключении ответственного комитета Госдумы отметили, что в случае принятия такой инициативы лица в возрасте 16–18 лет будут исключены из сферы применения административной ответственности за совершение указанного правонарушения.

— При этом следует учитывать, что законодательством РФ об административных правонарушениях предусмотрены основания для смягчения административной ответственности лиц в возрасте от 16 до 18 лет и освобождения от неё, что в полной мере согласуется с нормами международных правовых актов, на которые ссылаются авторы в пояснительной записке, — говорится в заключении комитета.