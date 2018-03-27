"Пляски на костях". В ГД призвали лишать лицензии СМИ за фейки во время трагедий

Соответствующее решение связано в том числе с распространением рядом изданий ложной информации о кемеровской трагедии.

Депутаты планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому регламентируется деятельность журналистов и блогеров во время трагедий, подобных пожару в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом рассказал Федеральному агентству новостей депутат Евгений Фёдоров.

— На фоне трагедии в Кемерове мы все это увидели снова. Все что-то публикуют, порой откровенную чушь, а люди это смотрят, у них голова кругом, они не знают уже, кому верить, — заявил Фёдоров.

По его словам, необходимо создать "саморегулируемую структуру, которая будет сама отслеживать неприличные высказывания в Интернете, например, эти же "пляски на костях" и так далее". Он отметил, что регулирование правдивости информации, предоставляемой блогерами, является отдельной категорией.

Напомним, во время пожара в кемеровской "Зимней вишне" ряд СМИ распространял информацию о том, что якобы погибло более 100 человек. Кто-то рассказывал, что такую информацию ему предоставили "знакомые из МЧС", другие ссылались на медиков. Позже оказалось, что такую новость запустил украинский блогер.

Напомним, крупный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека. Ещё примерно столько же пострадало.