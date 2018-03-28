Чаще других болеют жители Вологды и Череповца, а также население Череповецкого, Бабушкинского и Междуреченского районов.

В Вологодской области введён карантин для борьбы с эпидемией гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, в Вологодской области превышение эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения составляет 35,8 процента. При этом чаще других болеют жители Вологды и Череповца, а также население Череповецкого, Бабушкинского и Междуреченского районов.

В период с 19 по 25 марта в области зарегистрировано 15,1 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. За неделю в регионе было госпитализировано 326 человек, из них 85 процентов — дети.