Оппозиция Черногории просит правительство не высылать российских дипломатов
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Депутат оппозиционной партии "Демократический фронт" Черногории Йован Вучурович призвал правительство не выдворять российских дипломатов.
— Призываю правительство хотя бы раз для разнообразия попытаться сохранить честь и достоинство страны и отказаться от высылки российских дипломатов. Нам ясно, что в этот момент верхушка разрывается, поскольку как слуги НАТО они едва ли ждут, чтобы принять такое позорное решение, а с другой стороны — размышляют о президентских выборах, отдавая себе отчёт, что будет крайне непопулярным решением снова показать откровенную ненависть к России, — сказал Вучурович.
По словам депутата, для премьера Душко Марковича "будет позором приказать выслать российских дипломатов, когда его предки, как и большинства граждан Черногории, были друзьями России".
— Известно, чем для нас является эта великая страна. Об этом лучше всего свидетельствуют слова короля Николы, который говорил, что, если бы не было России, не было бы и Черногории, а все мы носили бы фески, — добавил он.
Ранее черногорское правительство поддержало Великобританию в деле с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер страны Душко Маркович завил, что кабмин определится в этом вопросе в ближайшие дни.