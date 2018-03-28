Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 марта 2018, 10:35

Новым президентом Мьянмы избран Вин Мьин

В Мьянме избран новый президент — им стал спикер нижней палаты парламента Вин Мьин. За него проголосовало большинство членов национального законодательного собрания страны — 403 из 636 голосов было отдано за его кандидатуру.

Ранее сообщалось, что бывший президент Мьянмы Тхин Чжо ушёл в отставку, сложив полномочия по собственному желанию. На посту он находился с середины 2016 года.

BannerImage
Иван Гусев
  • Новости
  • Мьянма
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar