Новым президентом Мьянмы избран Вин Мьин
В Мьянме избран новый президент — им стал спикер нижней палаты парламента Вин Мьин. За него проголосовало большинство членов национального законодательного собрания страны — 403 из 636 голосов было отдано за его кандидатуру.
Win Myint elected president of #Burma as uncertainty reigns https://t.co/MjISCrI0aZ #Myanmar pic.twitter.com/9aklmCSDBg— DVB Multimedia Group (@DemocVoiceBurma) 28 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, что бывший президент Мьянмы Тхин Чжо ушёл в отставку, сложив полномочия по собственному желанию. На посту он находился с середины 2016 года.